Послы стран Европейского Союза согласовали введение санкций против строителей Керченского моста, сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

По данным журналиста, под санкции попадут четыре компании и два физлица. «Послы ЕС дали зеленый свет санкциям против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста», - написал он в Twitter.Российский проект соединяет аннексированный украинский Крым с территорией оккупанта. Генподрядчиком выступает компания близкого к президенту РФ олигарха Аркадия Роттенберга. Коснутся ли новые ограничительные меры олигарха и его компаний, журналист не уточнил.Напомним, 15 мая 2018 года в аннексированном Крыму состоялось официальное открытие автомобильной части моста через Керченский пролив, на которое прибыл президент РФ Владимир Путин. Мост протяженностью 19 километров соединяет оккупированный украинский полуостров и Краснодарский край. Стоимость его строительства составила 6,9 миллиарда рублей.США и Евросоюз осудили строительство Крымского моста, назвав его нарушением государственного суверенитета Украины. В свою очередь Украина напомнила о судебных исках против РФ, в связи с незаконным строительством в акватории Азовского моря.