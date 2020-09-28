В Харькове полицейские задержали мужчину за незаконное завладение автомобилем. Как сообщили в полиции, злоумышленником оказался ранее судимый 53-летний гражданин.

27 сентября в 13:40 в дежурную часть Холодногорского отдела полиции поступило сообщение о том, что 56-летний мужчина припарковал свой автомобиль Chery Tiggo по ул. Юмашева, а через полчаса не обнаружил его на месте.В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские разоблачили в совершении преступления 53-летнего мужчину. Полицейские выяснили, что злоумышленник похитил ключи у владельца автомобиля во время проведения ремонтных работ в доме и решил покататься.Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.