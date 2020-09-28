Кабинет министров Украины утвердил распоряжение о переименовании Краснооскольского водохранилища в Харьковской области. Теперь оно называется Оскольским.

Кабмин единогласно поддержал переименование Краснооскольского водохранилища в Оскольское. Решение принималось без обсуждения. Водохранилище переименовали в соответствии с Законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики"."В 1919 году при установлении советской власти в Украине село Цареборисов было переименовано в Красный Оскол, что должно было символизировать установление новой «красной» (то есть коммунистической) власти и нового советского правительства. В 1916 году было завершено строительство гидроузла, который получил название Краснооскольского", — говорится в пояснительной записке.12 мая 2016 года Верховная Рада своим постановлением переименовала село Красный Оскол в Оскол. Однако водохранилище вблизи села Оскол не переименовали, отметили в правительстве.В документе также сказано, что решение о переименовании не требует финансирования ни из государственного, ни из местного бюджетов.Оскольское водохранилище имеет объем 474,3 млн кубометров, площадь 122,6 квадратных километров. Его длина – 84,6 км, средняя ширина – 1,6 км, максимальная ширина – 4 км. Водохранилище расположено в Боровском, Изюмском и Купянском районах Харьковской области. На западном берегу находится пгт Боровая. Плотина водохранилища длиной 1025 метров расположена в селе Оскол. На водохранилище работает Оскольская ГЭС.