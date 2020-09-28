В качестве вице-президента Палаты регионов харьковский нардеп приняла участие в онлайн заседании Конгресса региональных властей Совета Европы.

Народный депутат Украины Юлия Светличная, на онлайн заседании руководства Конгресса региональных властей Совета Европы, обсудила избирательный процесс в стране, выступив за беспрекословное соблюдение законности со стороны всех политических партий."Как вице-президент Палаты регионов Конгресса СЕ и член мониторингового комитета буду лично информировать европейские институты о действиях власти и уровне обеспечения законности на местных выборах. Все представители всех политических партий могут в этом вопросе на меня рассчитывать", - подчеркнула нардеп