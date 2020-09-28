Автомобильные инженеры тратят много времени на уменьшение веса авто. Не сводите на нет их усилия (и экономию топлива, которой они добиваются), оставляя в багажном отделении ненужный груз. Убрав ненужные вещи из багажника, вы снизите затраты на топливо.

Об этом сообщает cumberlink.com.Создатели машин также уделяют много времени аэродинамике. Однако вещи, закрепленные на крыше авто нивелируют ее. Если вам необходимо перевезти много вещей, лучше выбрать для этого навесную стойку или коробку. И, наконец, если у вашего автомобиля был заводской багажник на крыше, который вы никогда не используете, посмотрите, сможете ли вы снять его. Это также способствует экономии топлива.Разумное планирование поездок очевидно, уменьшает расход бензина. Даже если вам нужно ехать в нескольких направлениях, все неэлектрические автомобили потребляют больше топлива при холодном двигателе. Так что чем реже вы прогреваете двигатель, тем лучше.Большинство водителей считают, что на запуск двигателя идет гораздо больше топлива, чем если оставить его включенным. Однако после остановки ваша машина расходует топливо примерно через 7-10 секунд холостого хода. Вот почему в новых автомобилях есть функция, которая отключает двигатель во время остановок при нажатии на тормоз. Автомобиль все еще включен, но двигатель не работает. Нажмите на педаль акселератора, и двигатель снова включится. Некоторых это сводит с ума, но экономия топлива реальна.Помочь сэкономит на топливе помогут также разные приложения, сообщающие о скидках и акциях на него.Все автомобили, построенные с 2007 года, оснащены системами контроля давления в шинах. Загвоздка в следующем: система может не предупредить вас, пока давление в шине не станет на 25% ниже рекомендуемого. И если вы дождетесь этого, вы зря потратите деньги, так как недостаточно накачанные шины увеличивают расход топлива. Кроме того, недостаточно накачанные шины изнашиваются быстрее и неравномерно, что сокращает срок их службы.Ни один список советов по экономии топлива не будет полным без призыва сбавить обороты. Нельзя обойти стороной тот факт, что для низких скоростей требуется меньше топлива, в основном потому, что аэродинамическое сопротивление увеличивается пропорционально скорости.