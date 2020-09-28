Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Этот период должен быть окрашен в позитивные тона. Может разыграться воображение, так что если вы – человек творческий, позаботьтесь, чтобы было на чем запечатлеть внезапно осенившую вас идею.Ближайшие два дня потребуют от вас перемен. Можете изменить, например, мнение о чем-нибудь. Вообще, поищите альтернативу всему, что вас не совсем устраивает. Уж чего-чего, а этого добра всегда достаточно.Игнорируйте пристальные и не слишком ласковые взгляды окружающих, возможно, они просто вам завидуют. Разозлившись, лишь скомпрометируете себя и дадите им лишний повод позлорадствовать.Рассудочная сторона вашего существа одержит полную победу над эмоциональной. Попытки осмыслить любое движение сердца никогда до добра не доводили, посему постарайтесь не переусердствовать.Конечно, лучше всегда договариваться мирным путем, однако если вас никак не желают слушать, придется идти напролом. В ближайшие дни вы не можете себе позволить отступить.Если вы еще не чувствуете себя царем природы, властелином вселенной, то это скоро пройдет. Похоже, в ближайшее время вам грозит мания величия, постарайтесь справиться с ней без потерь.Не сегодня-завтра вы имеете все шансы стать звездой. Окружающие же будут светиться отраженным светом и тоже останутся довольны, что достаточно нетипично в подобной ситуации.В эти дни грань между сценой и залом сотрется. Из простого зрителя вы вдруг станете актером, и все взгляды будут прикованы именно к вам. Эту роль надо сыграть наилучшим образом.Сейчас очень важна ваша профессиональная активность, однако постарайтесь не слишком перенапрягаться, в противном случае могут возникнуть некоторые проблемы со здоровьем.Ближайшие дни хороши для разного рода сюрпризов и розыгрышей. Если на подобные развлечение нет времени или желания, просто зайдите к кому-нибудь в гости – тоже неплохо.Зачем задавать вопросы, если ответы и так известны? Сейчас вам не потребуются чужие советы и посторонняя помощь. Однако постарайтесь отказаться от них более-менее вежливо.Не задерживайтесь на работе, пытаясь что-то доделать, проку от этого все равно не будет. Лучше придите пораньше домой и проведите время семьей, близкими людьми или просто вытащите их погулять.