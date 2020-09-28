Об этом сообщает телеканал "р1".

Как сообщают журналисты, жители Харьковской области продолжают нести цветы в память о жертвах авиакатастрофы, которая произошла под Чугуевом 25 сентября.Одновременно с этим, в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба опубликовали счет для благотворительной помощи семьям жертв трагедии.Сбор средств осуществляет Харьковский благотворительный фонд «Становление защитника отечества»1. Код ЕГРПОУ: 391144942. № свидетельства НДС не является плательщиком НДС.3. Номер счета: UA6535153300000260040523264344. Наименование банка Харьковская ГРУ АО КБ "ПРИВАТБАНК"5. МФО: 351533Назначение платежа: Благотворительная помощь для Харьковского национального университета Воздушных Сил в связи с трагедией.