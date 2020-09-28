Об этом сообщает телеканал "р1".Как сообщают журналисты, жители Харьковской области продолжают нести цветы в память о жертвах авиакатастрофы, которая произошла под Чугуевом 25 сентября.
Одновременно с этим, в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба опубликовали счет для благотворительной помощи семьям жертв трагедии.
Сбор средств осуществляет Харьковский благотворительный фонд «Становление защитника отечества»
1. Код ЕГРПОУ: 39114494
2. № свидетельства НДС не является плательщиком НДС.
3. Номер счета: UA653515330000026004052326434
4. Наименование банка Харьковская ГРУ АО КБ "ПРИВАТБАНК"
5. МФО: 351533
Назначение платежа: Благотворительная помощь для Харьковского национального университета Воздушных Сил в связи с трагедией.