Об этом сообщает телеканал "р1".

Как сообщают журналисты, жители Харьковской области продолжают нести цветы в память о жертвах авиакатастрофы, которая произошла под Чугуевом 25 сентября.

Одновременно с этим, в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба опубликовали счет для благотворительной помощи семьям жертв трагедии.

Сбор средств осуществляет Харьковский благотворительный фонд «Становление защитника отечества»
1. Код ЕГРПОУ: 39114494
2. № свидетельства НДС не является плательщиком НДС.
3. Номер счета: UA653515330000026004052326434
4. Наименование банка Харьковская ГРУ АО КБ "ПРИВАТБАНК"
5. МФО: 351533
Назначение платежа: Благотворительная помощь для Харьковского национального университета Воздушных Сил в связи с трагедией.


Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

«Горе, которое трудно пережить, и психологам тоже», - психолог о работе с родителями погибших курсантов

События