События «Горе, которое трудно пережить, и психологам тоже», - психолог о работе с родителями погибших курсантов Вечерний Харьков 20:28 220 Психолог рассказала о работе с семьями погибших. Подробности в сюжете Вечірніх Новин. Читайте также В Харьковской области неизвестные спалили сельскохозяйственную технику В память о погибших курсантах и членах экипажа, жители Харьковской области несут цветы к месту крушения АН-26 Подрывникам банкомата в Харькове грозит до 12 лет с конфискацией БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харьковской области неизвестные спалили сельскохозяйственную технику События 20:15 Лента новостей «Горе, которое трудно пережить, и психологам тоже», - психолог о работе с родителями погибших курсантов 20:28 В Харьковской области неизвестные спалили сельскохозяйственную технику 20:15 В память о погибших курсантах и членах экипажа, жители Харьковской области несут цветы к месту крушения АН-26 19:52 Подрывникам банкомата в Харькове грозит до 12 лет с конфискацией 19:21 Астропрогноз на 29–30 сентября 2020 г. 19:10 На Московском проспекте неожиданно «закипела» работа (видео) 18:52 В Харькове рецидивист покусился на чужой кроссовер (фото) 18:30