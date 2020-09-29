На тушение масштабного возгорания были отправлены 13 оперативных отделений пожарных.

Как сообщили в ГСЧС, сообщение о том, что на улице Аравийская произошел масштабный пожар в деревообрабатывающем цеху поступило на номер "101" в 23:03."К месту происшествия отправились 13 оперативных отделений спасателей из более чем десяти государственных пожарно-спасательных частей Харькова. Всего пять отделений на пожарных автоцистернах. Разведка установила, что деревообрабатывающий цех горел по всей площади в 1000 кв.м. Открытое пламя перекинулось на грузовик "КамАЗ", в котором начали гореть задние колеса и кузов. Поэтому пожарные немедленно отразили пламя от грузовика, не дав огню полностью его уничтожить. На тушение горящей постройки подали восемь водяных стволов. В 00:20 огонь удалось локализовать, однако его ликвидация продолжается до сих пор", - рассказали в пресс-службе Службы по чрезвычайным ситуациям.Всего на месте происшествия было сосредоточено 13 пожарных автомобилей и 65 пожарных.