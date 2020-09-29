Об этом сообщили в КП "Харьковводоканал".

По информации пресс-службы предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домоввременно прекращено водоснабжение по следующим адресам:пл. Павловская (Розы Люксембург), 5/7, пр. Победы, 66 (п. №2), пр. Победы, 54 (п. №1), ул. Рудаковская (ч/с), ул. Карагандинская (ч/с) дул. Старошишковская, 4 (п. №1, стояк), ул. Пушкинская, 96-а (п. №1, стояк), ул. Сумская, 26 (п. №1, стояк)Салтовское шоссе, 256б-р Нетеченский (ч/с)ул. Танкопия, 6 (п. №14)ул. Волонтерская, 74 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 8 (п. №2, стояк)