Об этом сообщили в КП "Харьковводоканал".По информации пресс-службы предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
пл. Павловская (Розы Люксембург), 5/7, пр. Победы, 66 (п. №2), пр. Победы, 54 (п. №1), ул. Рудаковская (ч/с), ул. Карагандинская (ч/с) до 20:00 29.09.20 г.
Киевский район: ул. Старошишковская, 4 (п. №1, стояк), ул. Пушкинская, 96-а (п. №1, стояк), ул. Сумская, 26 (п. №1, стояк) до 20:00 29.09.20 г.
Немышлянский район: Салтовское шоссе, 256 до 20:00 29.09.20 г.
Основянский район: б-р Нетеченский (ч/с) до 20:00 29.09.20 г.
Слободской район: ул. Танкопия, 6 (п. №14) до 20:00 29.09.20 г.
Холодногорский район: ул. Волонтерская, 74 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 29.09.20 г.