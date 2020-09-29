Чиновники игнорировали решения о том, что на базе предприятия должники по алиментам должны отбывать наказание в виде общественных работ.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, расследование установило, что КП «Благоустрій» включен в перечень предприятий, на которых нарушители должны отбывать наказание в виде общественно полезных работ, но предприятие фактически не предоставляет нарушителям работу."Органами прокуратуры неоднократно направлялись письма о принятии мер к организации выполнения вышеуказанных решений, однако должностными лицами никаких действенных мер не принято. В результате судебные решения в отношении более 20 человек в течение 2020 года не выполнены. Указанные решения приняты по результатам рассмотрения дел по неуплате алиментов на содержание детей", - рассказали в ведомстве.В данный момент по данному факту продолжается досудебное расследование. Если вина чиновников будет установлена, им грозит штраф от 750 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.