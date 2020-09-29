Расследование ведется по статье 416 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия.Как рассказали в Бюро, по состоянию на 28 сентября следователи успели провести ряд следственных действий, а именно:
- осмотрено место происшествия, в ходе которых выявлено значительное количество вещественных доказательств и два бортовых самописца (черные ящики);
- осмотрены останков 25 погибших при участии судебно-медицинских экспертов;
- назначены 26 судебно-медицинских экспертиз;
- изъяты образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте происшествия;
- в военной части проведена выемка документов по организации и проведению полетов;
- получена информация и документы от Украинского гидрометеорологического центра, государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины, Государственного предприятия "Антонов", командования Воздушных Сил ВС Украины;
- допрошено в качестве свидетелей более 40 человек;
- были собраны биологические образцы для дальнейшего проведения ДНК экспертизы от 18-ти родственников погибших курсантов и 7-ти родственников членов экипажа;
- назначено 25 генетико-молекулярных экспертиз;
- истребованы документы по проведению ремонта и продления ресурса двигателей, которые использовались на самолете;
- подано 7 ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые в ходе осмотров, с целью дальнейшего обеспечения проведения генетически молекулярных экспертиз.
В ведомстве подчеркивают, что следствие постарается как можно быстрее передать тела погибших их родственникам, после того, как будут проведены все необходимые экспертизы.
Напомним, что 25 сентября под Харьковом потерпел крушение военный АН-26, на борту которого находились 27 человек, включая курсантов и членов экипажа. Выжить в катастрофе удалось лишь двоим курсантам, однако один из них скончался в больнице от полученных повреждений.
По словам медиков, жизни второго выжившего ничего не угрожает.