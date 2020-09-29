Расследование ведется по статье 416 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия.

осмотрено место происшествия, в ходе которых выявлено значительное количество вещественных доказательств и два бортовых самописца (черные ящики);

осмотрены останков 25 погибших при участии судебно-медицинских экспертов;

назначены 26 судебно-медицинских экспертиз;

изъяты образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте происшествия;

в военной части проведена выемка документов по организации и проведению полетов;

получена информация и документы от Украинского гидрометеорологического центра, государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины, Государственного предприятия "Антонов", командования Воздушных Сил ВС Украины;

допрошено в качестве свидетелей более 40 человек;

были собраны биологические образцы для дальнейшего проведения ДНК экспертизы от 18-ти родственников погибших курсантов и 7-ти родственников членов экипажа;

назначено 25 генетико-молекулярных экспертиз;

истребованы документы по проведению ремонта и продления ресурса двигателей, которые использовались на самолете;

подано 7 ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые в ходе осмотров, с целью дальнейшего обеспечения проведения генетически молекулярных экспертиз.

Как рассказали в Бюро, по состоянию на 28 сентября следователи успели провести ряд следственных действий, а именно:В ведомстве подчеркивают, что следствие постарается как можно быстрее передать тела погибших их родственникам, после того, как будут проведены все необходимые экспертизы.Напомним, что 25 сентября под Харьковом потерпел крушение военный АН-26, на борту которого находились 27 человек, включая курсантов и членов экипажа. Выжить в катастрофе удалось лишь двоим курсантам, однако один из них скончался в больнице от полученных повреждений.По словам медиков, жизни второго выжившего ничего не угрожает.