Подозреваемой грозит до 12 лет с конфискацией имущества

Как сообщили в пресс-службе областного главка, злоумышленница с 2018 года разыскивалась за мошенничество на сумму более 30 миллионов гривен и незаконное завладение транспортным средством."Женщина ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и была хорошо осведомленной о методах работы стражей порядка. Чтобы избежать наказания за совершенные преступления, она меняла адреса проживания в разных регионах Украины", - рассказали в ведомстве.Сейчас злоумышленница помещена в изолятор временного содержания для дальнейшего этапирования в Святошинский суд Киева, где ей изберут меру пресечения. Ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.