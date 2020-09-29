Лента Олега Сенцова и Ахтема Сейтаблаева «Номера» станет фильмом-закрытием четвертого кинофестиваля Kharkiv MeetDocs. В Харькове кинокартину представят сорежиссер фильма Ахтем Сейтаблаев и исполнители главных ролей.

Демонстрация фильма «Номера», как сообщили организаторы кинофестиваля, состоится 31 октября в театрально-концертном центре (бывший малый зал театра оперы и балета) после церемонии награждения победителей.Предшествовать показу будет творческая встреча с режиссером и актером Ахтемом Сейтаблаевым, которая пройдет в холле ТКЦ с 14.00 до 16.00 (вход свободный при условии предварительной регистрации).Во время общения будут показаны трейлеры фильмов Сеитбалаева «Хайтарма», "Чужая молитва", "Киборги", "Захар Беркут", "Домой" (фильм Наримана Алиева, где Ахтем Сейтаблаев сыграл главную роль), "Номера". Автор расскажет об особенностях своей работы и ответит на вопросы зрителей.После демонстрации киноленты «Номера» состоится встреча с творческой группой фильма.В основе фильма «Номера» лежит одноименная пьеса, написанная Олегом Сенцовым еще до Революции достоинства, в 2011 году. Финальная редакция была сделана уже во время его заключения, в следственном изоляторе в Лефортово в Москве.По сюжету, в мире Номеров все подчиняется строгой системе и верховному правителю – Нулю. Десять героев привыкли бежать по кругу и делать все согласно Книге правил. Но жизнь меняется с появлением нового жителя, которому не известны действующие законы.Первая презентация проекта состоялась в 2018 году во время Одесского международного кинофестиваля, где продюсер Анна Паленчук показала письмо Олега Сенцова, в котором он сообщил о намерении работать над фильмом за решеткой. Сорежиссером, который помогал воплощать замысел на съемочной площадке, стал Ахтем Сейтаблаев. Сам Олег Сенцов во время работы над фильмом находился в исправительной колонии № 8 «Белый медведь» в городе Лабытнанги (РФ). Этот был именно тот период, когда Олег в течение 145 дней проводил голодовку.Олег Сенцов вел интенсивную переписку не только с Ахтемом Сейтаблаевым, но и с другими членами съемочной группы: утверждал актеров с кастинг-директором, обсуждал детали декораций и внешнего вида героев с художником-постановщиком и художником по костюмам. Режиссер подчеркивает, что мог более или менее контролировать проект только на стадии подготовки.Мировая премьера фильма состоялась с участием творческой команды в феврале 2020 года на Берлинском кинофестивале в рамках программы Berlinale Special.