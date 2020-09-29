Коронавирус и карантин не помешали 188 тысячам выпускникам сдать главный школьный экзамен – внешнее независимое оценивание. Это даже на 12% больше, чем в прошлом году. Однако анализ показывает, что самоизоляция не помогла школьникам лучше подготовиться к тестам.

На прошлой неделе Центр оценивания качества образования опубликовал анонимные результаты каждого протестированного. Liga.net выяснила, насколько хуже или лучше школьники сдали ВНО в этом году.Чтобы любой из предметов ВНО считался сданным, ученик должен набрать минимальное количество баллов, их устанавливает Центр оценивания качества образования. 34,5 тысячи человек не прошли этот порог хотя бы по одному из 11 предметов.Самым сложным предметом в 2020 году оказалась история: почти 10% выпускников школ не набрали пороговый балл. Наименьшее же число «несдавших» – по географии. Тест по этому предмету провалили только 4% участников.Обязательные для всех украинский язык и литературу не сдали 5% школьников. И это намного лучше, чем год назад, когда укрмову завалили 8% выпускников школ (и 16% всех сдававших ВНО). Возможно, всему виной уменьшение порога на один балл – до 22 из 80 (которые потом пересчитываются по шкале 100–200).Впрочем, есть локальные успехи. Выпускники этого года знают физику, географию, английский и немецкий лучше, чем их предшественники в 2019-м. Обязательные математику (или историю) и украинский язык сдали на 5 и 3 балла хуже соответственно. В наивысшей степени ухудшились знания в испанском: его в среднем сдали на 22 балла хуже (стоит учесть, что сдавали его только 87 человек, а в 2019 году – 80).В этом году сохранилось превосходство девушек над юношами по всем предметам. Традиционно школьницы на голову (10–19 баллов) сильнее в языках. Но теперь они стали первыми и в точных науках – физике и математике. За парнями – лидерство в химии и географии.В нынешнем году сразу 382 школьника сдали хотя бы один тест на максимальные 200 баллов. И это рекорд за историю ВНО. В прошлом году таких было 244.К математике, похоже, научились готовиться лучше всего – 140 учеников сдали этот предмет на 200 баллов.Самые низкие средние баллы ВНО по украинскому в Закарпатской и Николаевской областях (137 и 142 баллов соответственно). В Закарпатье в среднем хуже других областей сдают не только государственный язык, но и историю, биологию и географию. В Николаевской области также хуже других знают математику, а в Одесской – химию.Лидируют традиционно Львовская область и город Киев: здесь средний балл 163. Чуть хуже дела в Харьковской и Тернопольской областях – 156.