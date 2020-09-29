До того как вы приступите к собеседованию с кандидатами на роль няни, представьте себе, кого вы хотели бы видеть рядом со своим ребенком несколько часов в день. С этим вопросом необходимо определиться заранее.

Возможно, вам будет комфортнее, если с ребенком будет находиться женщина, воспитавшая своих внуков. Она сможет дать вашему чаду теплоту и заботу настоящей бабушки.Может быть, вам ближе молодая активная женщина, которая с удовольствием поиграет с ребенком во дворе и не устанет укачивать его на руках в случае болезни.Другая возможность — выбрать прогрессивного молодого педагога, способного заниматься с ребенком ранним развитием по методикам Монтессори или Домана.В некоторых семьях существует необходимость поиска двуязычной няни, особенно это актуально, когда мама и папа являются носителями разных языков. Как правило, в таких семьях дети уже с рождения привыкают одинаково хорошо распознавать двуязычную речь, а начиная говорить, легко переходят с одного языка на другой. В этом случае няня-билингв просто необходима, и сейчас, в принципе, несть такие кандидаты.Выбирая няню для ребенка, проверьте ее паспорт, пробейте имя в черных списках нянь (они есть на «родительских» сайтах в интернете), обязательно позвоните, а лучше встретьтесь с бывшими работодателями кандидатки.Уже на первом собеседовании расскажите няне о том, чего вы от нее ждете, выясните ее взгляды на воспитание детей и не стесняйтесь задавать провокационные вопросы. Например: «Где и кем работают ваши выросшие дети?», «Принимаете ли вы какие-либо лекарства постоянно?», «Что вы сможете приготовить на обед?», «Как вы объясните плачущему ребенку, почему ушла его мама?», «Если малыш отравился, а вы не сможете мне дозвониться, что вы будете делать?».