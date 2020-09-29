Сезон ОРВИ не за горами. И харьковчан уже будут тестировать не только на Covid-19, но и на грипп. Что поможет лабораториям справиться с огромным объемом работы? И не придется ли Харькову снова подключать другие области к тестированию своих жителей?

Лабораторный центр перегружен

Как разгрузить государственные лаборатории

Планируют создать универсальную тест-систему

Сейчас на Харьковщине проводится в среднем до двух тысяч тестов на коронавирус в сутки, сообщила «Вечернему Харькову» руководитель ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины» Любовь Махота.Лабораторный центр, который проводит львиную долю исследований, перегружен настолько, что иногда тесты харьковчан даже приходится отправлять в другие области.– Один раз была такая ситуация. На уровне Киева нам организовали помощь в других областях — подключились Кировоград, Днепропетровск и Центр общественного здоровья, – уточнила Любовь Махота. – Раньше мы выделяли РНК вручную, но со временем частично перешли на автоматизированную работу лаборантов и вирусологов. Благодаря автоматической станции выделение вируса происходит быстрее, лучше и эффективнее. Процесс тестирования состоит из двух этапов. Первый – выделение РНК-вируса и второй – амплификация (выявление. – Прим. ред). Если вирус выделяется вручную, это занимает 5–6 часов. А с помощью автоматической станции время сокращается почти в два раза. Так вот, завал получился в связи с тем, что на украинских складах закончились расходные материалы – наборы по выделению РНК именно для автоматических станций. Хотя деньги министерством были выделены. Таким образом, выделять РНК-вирус пришлось вручную. А буквально на прошлой неделе расходные материалы для автоматизированного выявления вирусов нам завезли.По словам Любови Махоты, на сегодняшний день Харьковский областной лабораторный центр проводит 1200–1500 исследований в сутки.– Помимо лабцентра в области есть еще две лаборатории коммунальной формы собственности – во взрослой и детской инфекционных больницах, а также девять частных лабораторий, которые делают тест на Covid-19, – сообщила Любовь Махота.Тем временем в Министерстве охраны здоровья рассматривают возможность проведения ПЦР-тестов в частных лабораториях за счет государства. Это поможет увеличить количество проведенных тестов и разгрузить государственные лаборатории.– Мы рассматриваем вопрос о привлечении частных клиник. Сейчас ведутся расчеты. Уже проводятся консультации с крупными операторами рынка, чтобы мы могли определиться, каким образом это делать. Совсем скоро предложим механизм, как можно привлечь частные лаборатории для тестирования, – озвучил идею глава МОЗ Максим Степанов.По его словам, сегодня тестирование в гослаборатории стоит значительно дешевле.– Цена, в которую нам как государству обходится проведение тестов – с учетом закупки тестов, заработной платы лаборантов и других составляющих – в 2–2,5 раза меньше, чем в частных лабораториях, – заметил министр.С наступлением гриппозного сезона работы у сотрудников лабораторного центра прибавится.– Тест-системы рассчитаны на определенный вид вируса. Сейчас мы работаем на тест-системах для определения коронавируса. Для гриппа нужны другие тест-системы, которые будут выделять именно вирус гриппа. И в течение эпидсезона мы обязательно будем делать тесты еще и на грипп, – сообщила Любовь Махота.Кстати, в Украине планируют создать уникальную тест-систему, с помощью которой можно будет по одному образцу определить, чем человек болен – коронавирусом или гриппом. Такую систему тестирования МОЗ заказал Институту молекулярной биологии и генетики. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, тест на пять-шесть плашек четко покажет – это грипп, парагрипп или коронавирусная болезнь. Такое исследование будет особенно актуальным в период, когда эпидситуация ухудшается и, кроме коронавируса, человеку угрожают еще и различные штаммы гриппа.