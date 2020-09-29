Сезон ОРВИ не за горами. И харьковчан уже будут тестировать не только на Covid-19, но и на грипп. Что поможет лабораториям справиться с огромным объемом работы? И не придется ли Харькову снова подключать другие области к тестированию своих жителей?Сейчас на Харьковщине проводится в среднем до двух тысяч тестов на коронавирус в сутки, сообщила «Вечернему Харькову» руководитель ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины» Любовь Махота.
Лабораторный центр перегружен
Лабораторный центр, который проводит львиную долю исследований, перегружен настолько, что иногда тесты харьковчан даже приходится отправлять в другие области.
– Один раз была такая ситуация. На уровне Киева нам организовали помощь в других областях — подключились Кировоград, Днепропетровск и Центр общественного здоровья, – уточнила Любовь Махота. – Раньше мы выделяли РНК вручную, но со временем частично перешли на автоматизированную работу лаборантов и вирусологов. Благодаря автоматической станции выделение вируса происходит быстрее, лучше и эффективнее. Процесс тестирования состоит из двух этапов. Первый – выделение РНК-вируса и второй – амплификация (выявление. – Прим. ред). Если вирус выделяется вручную, это занимает 5–6 часов. А с помощью автоматической станции время сокращается почти в два раза. Так вот, завал получился в связи с тем, что на украинских складах закончились расходные материалы – наборы по выделению РНК именно для автоматических станций. Хотя деньги министерством были выделены. Таким образом, выделять РНК-вирус пришлось вручную. А буквально на прошлой неделе расходные материалы для автоматизированного выявления вирусов нам завезли.
Как разгрузить государственные лаборатории
По словам Любови Махоты, на сегодняшний день Харьковский областной лабораторный центр проводит 1200–1500 исследований в сутки.
– Помимо лабцентра в области есть еще две лаборатории коммунальной формы собственности – во взрослой и детской инфекционных больницах, а также девять частных лабораторий, которые делают тест на Covid-19, – сообщила Любовь Махота.
Тем временем в Министерстве охраны здоровья рассматривают возможность проведения ПЦР-тестов в частных лабораториях за счет государства. Это поможет увеличить количество проведенных тестов и разгрузить государственные лаборатории.
– Мы рассматриваем вопрос о привлечении частных клиник. Сейчас ведутся расчеты. Уже проводятся консультации с крупными операторами рынка, чтобы мы могли определиться, каким образом это делать. Совсем скоро предложим механизм, как можно привлечь частные лаборатории для тестирования, – озвучил идею глава МОЗ Максим Степанов.
По его словам, сегодня тестирование в гослаборатории стоит значительно дешевле.
– Цена, в которую нам как государству обходится проведение тестов – с учетом закупки тестов, заработной платы лаборантов и других составляющих – в 2–2,5 раза меньше, чем в частных лабораториях, – заметил министр.
Планируют создать универсальную тест-систему
С наступлением гриппозного сезона работы у сотрудников лабораторного центра прибавится.
– Тест-системы рассчитаны на определенный вид вируса. Сейчас мы работаем на тест-системах для определения коронавируса. Для гриппа нужны другие тест-системы, которые будут выделять именно вирус гриппа. И в течение эпидсезона мы обязательно будем делать тесты еще и на грипп, – сообщила Любовь Махота.
Кстати, в Украине планируют создать уникальную тест-систему, с помощью которой можно будет по одному образцу определить, чем человек болен – коронавирусом или гриппом. Такую систему тестирования МОЗ заказал Институту молекулярной биологии и генетики. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, тест на пять-шесть плашек четко покажет – это грипп, парагрипп или коронавирусная болезнь. Такое исследование будет особенно актуальным в период, когда эпидситуация ухудшается и, кроме коронавируса, человеку угрожают еще и различные штаммы гриппа.