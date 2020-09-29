Специалистами было названо лучшее время сна для всех возрастов. Они констатируют, что в каждом возрасте у людей возникает разная потребность во сне, об этом пишет журнал Freundin (Германия).

Новорожденным и малышам действительно нужно много сна – в среднем 15 ежедневно, что необходимо для правильного развития и оптимального роста младенцев. Недостаток сна может привести к поведенческим проблемам, развитию СДВГ.Даже если мы сильно устаем и, кажется, готовы спать сутки напролет, в этом возрасте достаточно 7-9 часов сна за ночь. Его не должно быть меньше, хроническое недосыпание провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, повышение кровяного давления, ожирение. Также специалисты советуют не злоупотреблять сном и не иметь привычки отсыпаться в выходные дни.Чем старше человек становится, тем меньше сна нужно его организму. Людям 65 лет и старше достаточно спать по 7-8 часов в сутки. Если количество сна регулярно превышает этот показатель, повышается риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, слабоумия, предупреждают врачи.