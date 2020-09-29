Отдел оформления документов №2 миграционной службы на пр. Независимости, 5 в Харькове приостановил работу – у одного из сотрудников обнаружили коронавирус, сообщил пресс-секретарь ГМС в Харьковской области Гага Кикнадзе.

– До этого отдел работал на выдачу, сейчас он закрыт полностью. Всех контактных отправили на самоизоляцию, — отметил он.Запись в системе электронной очереди в этом подразделении также приостановлена. Харьковчан просят обращаться в другие подразделения, адреса можно найти на сайте ГМС.Когда отдел оформления документов № 2 восстановит работу, сообщат дополнительно.