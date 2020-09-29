Осень еще только наступила, а я уже успела заболеть. Впереди нелегкое испытание холодом и на улице, и в плохо отапливаемых квартирах. Болеть совсем не хочется. Что посоветуют врачи? Марина

Не забываем делать утреннюю зарядку

Закаляемся, как сталь

Нагрузки могут спровоцировать радикулит

Защищаемся от стрессов

Резкое понижение температуры воздуха может вызвать общее ослабление организма и способствует вспышкам инфекционных заболеваний – ОРЗ и ОРВИ, поэтому, по информации врачей, каждый год в осенне-зимний период число случаев простудных заболеваний увеличивается в 4–6 раз. Пик заболеваемости, как правило, приходится на конец октября – начало ноября и февраль. А в этом году ко всем бедам добавился еще и Covid-19. Но это отдельный разговор.По мнению медиков, подготовить организм к холодам за несколько дней не получится, но хотя бы месяц работы над собой позволит меньше болеть в осенне-зимний период. В процессе адаптации к холоду участвуют основные системы: сердечно-сосудистая, нервная, эндокринная и иммунная. Чтобы постепенно расширить диапазон температурного воздействия на организм, к которому он сможет адаптироваться, эти системы нужно тренировать.Для усиления внутренних резервов врачи рекомендует регулярные физические нагрузки: дыхательную гимнастику, плавание, бег, занятия в тренажерном зале, йогу, фитнес. Каждое утро советуют начинать с разогревающей гимнастики.По мнению медиков, мощной профилактикой простуды является закаливание. Кратковременное воздействие холода повышает тонус мышц, снимает усталость, увеличивает возбудимость нервных волокон, эластичность сосудов и защитную реакцию иммунной системы.Перед тем как начать процедуры, стоит посоветоваться с врачом: закаливание без учета состояния здоровья и медицинских показаний может привести к неблагоприятным последствиям.Одно из непременных условий закаливания — утренняя зарядка, а затем контрастный душ. После душа нужно выделить достаточно времени, чтобы тело полностью обсохло. Ни в коем случае нельзя выходить на улицу, если на теле или волосах осталась влага.Носите теплую удобную одежду из натуральных тканей – хлопковое белье, шерстяные и пуховые вещи, советуют специалисты. Такая одежда способствуют защите организма от воздействия холода на рецепторы кожи и уменьшает охлаждение крови в периферических отделах тела. Держите ноги в тепле, это важное условие жизни без простуды. Дело в том, что влажность и мороз приводят к раздражению рецепторов на стопах, а это вызывает рефлекторный спазм сосудов слизистой оболочки носа. Следствие — снижение обогрева вдыхаемого воздуха и уменьшение способности слизистой к защите от болезнетворных микроорганизмов.Носите варежки или перчатки для защиты рук от переохлаждения и обморожения. Избегайте интенсивных физических нагрузок на холоде. Повышенное потоотделение с последующей двигательной паузой может привести к резкой потере тепла. Неприятные последствия физических нагрузок на холоде могут проявиться в виде миозита (воспаления мышц), обострения радикулита, простудных заболеваний. Во время ветра риск переохлаждения организма снизит ходьба на месте или по кругу.Отопление зимой может преподнести сюрпризы, поэтому чтобы не простудиться в собственной квартире, специалисты рекомендует позаботиться об утеплении дома.В условиях неэффективного обогрева помещения нужно использовать все средства для сохранения тепла: утеплить и заклеить оконные рамы, ограничить тягу в вентиляционных каналах, говорят врачи. Домашняя одежда должна соответствовать тем же требованиям, что и уличная. Рабочую зону за компьютером или зону отдыха лучше расположить ближе к условному центру жилого помещения.Очень важно в период холодов избегать стрессов и хорошенько высыпаться: здоровый сон и нормальное психологическое и эмоциональное состояние необходимы для хорошего иммунитета.