С начала года в Харьковской области зафиксировано 20 тысяч сообщений о событиях с признаками уголовных преступлений. Среди положительных тенденций можно назвать уменьшение количества преступлений, в том числе особо тяжких.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции Харьковской области Валерий Сокуренко.Наибольшее количество уголовных преступлений за полугодие в области зафиксировано на территории таких районов:- Сахновщинский (89);- Чугуевский (84);- Волчанский (75);- Красноградский (74).Тяжкие и особо тяжкие уголовные преступления совершены:- в Чугуевском и Печенежском районах - по 31;- в Волчанском районе (29);- в Дергачевском районе (26).Наименьший уровень уголовных преступлений различной тяжести зафиксирован в районах:- Валковский;- Великобурлукский;- Барвенковский;- Кегичевский;- Краснокутский;- и в городе Люботине.