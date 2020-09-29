С начала года в Харьковской области зафиксировано 20 тысяч сообщений о событиях с признаками уголовных преступлений. Среди положительных тенденций можно назвать уменьшение количества преступлений, в том числе особо тяжких.Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции Харьковской области Валерий Сокуренко.
Наибольшее количество уголовных преступлений за полугодие в области зафиксировано на территории таких районов:
- Сахновщинский (89);
- Чугуевский (84);
- Волчанский (75);
- Красноградский (74).
Тяжкие и особо тяжкие уголовные преступления совершены:
- в Чугуевском и Печенежском районах - по 31;
- в Волчанском районе (29);
- в Дергачевском районе (26).
Наименьший уровень уголовных преступлений различной тяжести зафиксирован в районах:
- Валковский;
- Великобурлукский;
- Барвенковский;
- Кегичевский;
- Краснокутский;
- и в городе Люботине.