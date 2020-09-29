На днях видел, как прохожие пытались на улице реанимировать бездыханного человека. Мне их действия показались нелогичными. Как правильно провести реанимацию, если человек не дышит? Илья

Один из главных принципов – безопасность, говорят в Министерстве охраны здоровья. Спасите чужую жизнь, но не ценой собственной, призывают медики. Первое, что нужно сделать — оценить ситуацию и убедиться, что вам ничего не угрожает. Затем подойдите к пострадавшему, проверьте, в сознании ли он. Если пострадавший не реагирует, восстановите проходимость дыхательных путей: одну руку поставьте на лоб, другую на подбородок и разогните голову пострадавшего в шейном отделе позвоночника (в горизонтальном положении язык может стать причиной непроходимости дыхательных путей). После проверьте дыхание – ухо вплотную приблизьте ко рту пострадавшего, одновременно боковым зрением наблюдая за движением его грудной клетки. Нормальная частота дыхания – 16–18 вдохов в минуту. За десять секунд вы должны услышать не менее двух вдохов. Один вдох – считается, что дыхание отсутствует.При отсутствии дыхания вызовите скорую помощь и начинайте делать искусственное дыхание. Очень важно правильно разместить руки на середине грудины. Положите ладонь одной руки на грудную клетку, на нее – другую руку и соедините пальцы в замок. Выполните 30 нажатий. Оптимальной считается частота не менее ста нажатий в минуту. Глубина нажатия для взрослого пострадавшего должна составлять на менее пяти и не более шести сантиметров. Руки должны быть выпрямлены в локтях и размещаться под углом 90 градусов к грудной клетке пострадавшего: в таком положении нажатия будут проводиться всем туловищем и будут наиболее эффективно. При нажатии на грудную клетку вы выполняете работу сердца, перекачивая по сосудам кровь. Помните: пока вы нажимаете на грудную клетку, пострадавший имеет шанс на жизнь. После 30 нажатий нужно выполнить два вдоха. Используйте защитные средства (специальные клапаны, дыхательную маску), иначе вы рискуете заболеть инфекционными болезнями, которые передаются воздушно-капельным путем (например, туберкулезом).Если защитных средств нет или вы испытываете отвращение – ограничьте реанимацию нажатиями на грудную клетку. Зажмите нос и плотно охватите рот пострадавшего своими губами, выполните вдох (он должен быть обычным). Боковым зрением следите за поднятием грудной клетки. После первого вздоха дайте грудной клетке вернуться в обычное положение — только после этого выполните второй вдох и сразу снова начинайте нажатия на грудную клетку. Прекратить реанимацию можно, если ваши действия были удачными; прибыла скорая помощь; вы физически истощились.