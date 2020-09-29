Полицейские ищут без вести пропавшего 59-летнего Александра Кейник, жителя села Базалеевка (Чугуевский район). Мужчина ушел из дома 25 сентября и до сих пор никто не знает, где он.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Харьковской области.Об исчезновении мужчины 28 сентября копам сообщила жена. По словам женщины, он 25 сентября поехал в Чугуев и не вернулся.Александр Кейник. Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской областиНа вид Александру Кейнику 60 лет, у него короткие темные волосы, мужчина худощав, его рост — 170 сантиметров. На правой руке у мужчины нет указательного пальца, на пальцах имеет левой руки у него татуировка "САША". Пропавший был одет в серые брюки, черную куртку и белые кроссовки.Любую информацию о мужчине просят сообщать на линию "102" или по телефону (050) 135-00-68, или другим удобным способом.