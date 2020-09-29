В Харьковской области 1375 школьников и 51 учитель находятся на самоизоляции. Суммарно это 47 классов, ученики которых не посещают занятия из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила директор Харьковского областного лабораторного центра Любовь Махота.

– В школах есть заболевшие, однако это не вспышки. У нас 47 классов на самоизоляции, где заболели учащиеся и учителя, – говорит директор лабцентра.Большинство заболевших живут в Харькове, остальные – в Богодуховском и Чугуевском районах, а также в Песочине.