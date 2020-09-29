В приложении госуслуг «Дія» появится цифровое свидетельство о рождении детей до 14 лет. Соответствующее постановление принял Кабинет министров, сообщает пресс-служба правительства.

– Раньше свидетельство о рождении существовало только в бумажном виде. Теперь документ будет отображаться в мобильном приложении «Дія» у обоих родителей, – пояснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.По его словам, вместе со свидетельством будет отображаться и актуальная прописка ребенка. Отныне электронное свидетельство о рождении имеет такую же юридическую силу, что и бумажное.Минцифры обещает в ближайшее время запустить бета-тестирование электронного свидетельства.