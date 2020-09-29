На обеспечение противоэпидемических мероприятий на избирательных участках во время местных выборов будет выделено три с половиной миллиона гривен.

Такое решение было принято 23 сентября на заседании исполкома Харьковского городского совета.Как сообщила заместитель Харьковского городского головы – директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, эта сумма будет выделена из резервного фонда городского бюджета. По ее словам, на эти деньги будут закуплены дезинфицирующие средства, ограничительные ленты, урны и прочие нужные вещи для избирательных участков .Напомним, выборы в местные советы состоятся 25 октября.