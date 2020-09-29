Взят под стражу злоумышленник, который напал на женщину на пр. Науки и угнал ее автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.Сообщено о подозрении 47-летнему жителю Харькова по факту разбоя и незаконного завладения транспортным средством, совмещенного с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего (ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст . 289 УК Украины). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.Как сообщила руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, досудебным расследованием установлено, что 25 сентября харьковчанин на пр. Науки совершил разбойное нападение на женщину, которая находилась в собственном автомобиле BMW. Угрожая пистолетом, мужчина в медицинской маске требовал передать ему денежные средства. Женщина отказала и в поисках спасения выбежала из машины, после чего злоумышленник выстрелил в сторону потерпевшей и, завладев ее автомобилем, скрылся на нем с места происшествия. Женщина получила телесные повреждения в виде огнестрельного ранения плеча.26 сентября злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.