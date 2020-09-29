В память о военных, погибших в авиакатастрофе под Чугуевом, неравнодушные харьковчане, родственники офицеров и курсантов несут к университету Воздушных сил цветы, лампадки, иконы. Расследование причин трагедии, унесшей жизни 26 молодых людей, продолжается. Вся страна следит за результатами – вед именно от них зависит, смогут ли наши будущие летчики учиться летать безопасно.

Не получил ни одного перелома

Шестой вылет стал роковым

Следствие рассматривает четыре причины катастрофы

Рядом с центральным входом в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба организовано возложение цветов в честь погибших в крушении самолета под Чугуевом. Близкие и родные курсантов, преподаватели учебного заведения, неравнодушные харьковчане зажигают лампадки и возлагают цветы у входа в вуз.– Что переживают мамы погибших мальчиков, даже страшно представить. У меня у самой 19-летний сын, – говорит харьковчанка Виталина, положив цвета на ступени университета. – Совсем юные мальчики – им еще жить и жить... Светлая им память!– Мой муж – в прошлом военный летчик, сейчас на пенсии, – говорит харьковчанка София Григорьевна. – Помню, как переживала за него, какой ужас меня охватывал, когда от него не было известий... Сочувствую родственникам погибших, я их понимаю. Вся страна, весь мир скорбит вместе с ними.В Харьков продолжают прибывать родственники погибших. За их размещение, сопровождение и питание отвечает руководство ХНУВС имени Ивана Кожедуба. Также им обеспечивают медицинскую и психологическую помощь, ведь многие в шоковом состоянии, на грани нервного срыва, постоянно плачут, теряют сознание. Самый больной вопрос – когда они смогут похоронить погибших сыновей, мужей, братьев – пока остается открытым. Ведь для опознания большинства тел понадобится экспертиза – многие сильно обгорели. Накануне у родственников уже начали брать образцы ДНК. Экспертиза продлится около трех недель. Семьям погибших в катастрофе самолета ВСУ Ан-26 Чугуева будет выплачено по 1 млн 576 тыс. грн.В минувшую пятницу вечером самолет Ан-26 поднялся в небо. Вылет был плановый, на борту – 27 человек: экипаж и 20 курсантов университета Воздушных сил. За штурвалом – опытный пилот... Военный Ан-26 упал и загорелся при заходе на посадку в Чугуеве. Выжить удалось лишь двум курсантам, но 26 сентября один из них скончался в больнице от тяжелых ожогов. В живых остался лишь один из 27 – сейчас его жизни ничего не угрожает.Чудом выживший 20-летний курсант Вячеслав Золочевский при падении с трехсотметровой высоты не получил ни единого перелома. Он уцелел в горящем самолете при температуре, от которой плавится металл. Еще и нашел в себе силы броситься на помощь сокурснику, который горел.По словам чиновников, парню удалось спастись, потому что при падении самолета его прикрыло частью фюзеляжа. Таким образом, он оказался будто бы в капсуле, которая спасла от огня. После крушения курсант на пару минут потерял сознание. А когда очнулся, увидел, что рядом горит его товарищ. Он бросился к парню и начал тушить на нем огонь. К сожалению, в больнице второй курсант умер: у него было обожжено 90% тела.Сейчас Вячеслав находится в военном госпитале, уже идет на поправку, раны на голове заживают. Не вызывает опасений и психологическое состояние молодого человека – с ним работают психологи. Если не будет осложнений, уже через неделю медики планируют отправить его домой. У курсанта побывали следователи Государственного бюро расследований, он дал показания – правда, подробностей пока не разглашают.Не один Вячеслав родился в рубашке – курсант Александр Харченко должен был 28-м подняться на борт этого самолета. Однако накануне в наказание за то, что не сдал зачет по физподготовке, он был отстранен от полета...Задачей тренировочного полета было несколько раз поднять и посадить самолет с курсантами. У экипажа было разрешение на десять таких полетов, шестой закончился трагедией. Ан-26 поднялся в небо в 20.35, а спустя всего три минуты командир отчитался диспетчеру о неисправности левого двигателя. В 20.40 борт попросил разрешение на посадку, а в 20.43 самолет прошел радиомаяк дальнего привода аэродрома. Именно за эти три минуты случилось что-то критическое, что обнулило шансы на выживание людей. В 20.45 самолет включил посадочные огни и пошел на снижение, но вдруг произошел крен влево и машина врезалась в лесополосу возле автотрассы всего в километре от аэродрома.Что же в считанные секунды привело к гибели 26 молодых людей? По словам министра обороны Андрея Тарана, падение военного самолета 1977 года выпуска произошло из-за технической неисправности.– По предварительной информации, все шло по плану. Самолет совершал учебный полет. За штурвалом постоянно находился летчик-инструктор, курсанты садились в правое кресло для получения навыков осуществления управления самолетом. Предварительный анализ говорит о том, что, скорее всего, самолет зацепился крылом за землю, – сообщил министр. – Что стало причиной, сказать сложно. Выводы можно будет делать после расшифровки самописцев. По предварительной оценке специалистов взлетной безопасности, двигатель не отказал, отказал один из датчиков в левом двигателе. По нашей информации, двигатель еще имел пять тысяч часов до очередного ремонта. Самолету 43 года, но он еще не вылетал свой ресурс – его хватило бы еще на три года. В течение дня самолет совершил пять благополучных полетов. Что именно произошло? Какая-то техническая неполадка...В связи с падением военного самолета Ан-26 следователи ГБР начали досудебное расследование по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины). На место происшествия выезжало руководство ГБР, Офиса генерального прокурора, Минобороны, Генштаба Вооруженных Сил Украины, Национальной полиции. Осмотр места падения следователи уже завершили, изъята необходимая документация, ведутся допросы свидетелей, назначаются необходимые судебные экспертизы. На спецплощадку военного аэродрома вывезли обломки самолета – там с ними будут работать эксперты.Сейчас следователи рассматривают различные версии причин катастрофы. Среди них – техническая неисправность агрегатов летательного аппарата; ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.Следствие продолжается. На экспертизу передали и бортовые самописцы. По словам председателя правительственной следственной комиссии, вице-премьера Олег Уруского, процесс расшифровки уже начался. Черные ящики в хорошем состоянии, поэтому процесс займет от трех до пяти дней. Тем не менее, быстрого ответа на вопрос: «Почему произошла катастрофа?» – мы не получим. Только через месяц правительственная комиссия по расследованию причин крушения должна предоставить первые выводы. А до тех пор все учебные вылеты на Ан-26 приказано приостановить, а ответственных за организацию полетов в Харькове – отстранить.Вся страна следит за результатами расследования этой трагедии. Ведь именно от него зависит, смогут ли харьковские курсанты, будущие летчики учиться летать безопасно.