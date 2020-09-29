Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Следователи направили в суд дело мужчины, который сбил насмерть жительницу Харькова, вывез ее тело в Донецкую область, сжег и закопал. Злоумышленник сам признался в преступлении, явившись через несколько дней в полицию с повинной."В настоящее время досудебное расследование по указанному уголовному производством завершено. Следователи полностью доказали вину мужчины в совершении тяжкого преступления и направили в суд обвинительный акт. Мужчине грозит тюремное заключение на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", - рассказали в полиции.