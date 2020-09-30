Об этом сообщает КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домоввременно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Старицкого, 26 (п. №2) до 17:00 30.09.20 г., пр. Победы, 48, 50-а, ул. Карагандинская (ч/с), пер. 1-й Орский (ч/с), ул. 23 Августа, 29-а, пер. 1-й Орский, 21, ул. Новопрудная, 9-а, ул. Минская (ч/с), пер. Минский (ч/с), ул. Саржинская (ч/с)ул. Большая Кольцевая, 14 (п. №6, стояк), ул. Мира, 12 (п. №2, стояк)ул. Гоголя, 2, ул. Молодежная (пос. Лесной) (ч/с), ул. Горького (пос. Лесной) (ч/с), пос. Лесной (ч/с), ул. Дружбы Народов, 263, 267, 271, 277, 279, ул. Старошишковская, 4 (п. №1, стояк), ул. Сумская, 26 (п. №1, стояк) дпр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 68 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 69-а (п. №3, стояк)ул. Балхашская (ч/с), пер. Балхашский (ч/с), пер. Волго-Донской (ч/с), ул. Туркестанская (ч/с), пер. Краснодарский (ч/с), пер. Алма-Атинский (ч/с), ул. Кемеровская (ч/с), ул. Ферганская (ч/с), ул. Краснодарская (ч/с)ул. Фельдшерская (ч/с), ул. Николая Бажана (Кривомазова), 6, 8, 10, 12б-р Нетеченский (ч/с), пр. Гагарина, 314 (п. №1, стояк)ул. Лукьяновская (ч/с), ул. Лукьяновская (ч/с), ул. Алмазная (ч/с)