За сутки спасателям пришлось 40 раз выезжать на тушение возгораний в природных экосистемах.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, за минувшие сутки на территории Харьковской области произошло 40 пожаров на открытых территориях, площадь который составила около 8 гектаров."В одном из случаев огонь от горящей травы стремительно распространялся в сторону хвойного лесного массива и угрожал большим лесным пожаром. Инцидент произошел в Купянском районе в селе Ковшаровка. Там горела хвойная подстилка на площади 0,5 гектара. О возгорании сообщили работники лесхоза в 12:32", - рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям.На помощь лесникам в преодолении опасности было направлено оперативное подразделение ГСЧС, которым вместе с работниками лесхоза в 13:00 удалось остановить продвижение огня и защитить от него лес.Окончательно пожар ликвидировали в 13:30. Пострадавших нет.