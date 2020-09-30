Предприятие продолжит свою работу после того, как было фактически уничтожено.

ПАО "Купянский машиностроительный завод" был основан в 1889 году и являлся одним из крупнейших, в своей отрасли, производителем технологического оборудования и запасных частей для сахарной промышленности, горно-обогатительных комбинатов, шахт, пивоваренных заводов и кондитерских фабрик. Однако в последнее время предприятие переживало не лучшие свои годы. Производственные мощности были свернуты, завод доведен до банкротства, а люди лишились работы.Сегодня же предприятие возобновило работу благодаря членам команды нардепа, предпринимателям Александру Капленко и Николаю Маслию. Выкуплена технология, часть оборудования, в том числе уникальные прессы, аналог которым есть только в Горловке.Сейчас приводятся в рабочее состояние цеха, восстанавливается технологический процесс, а люди, проработавшие десятки лет на предприятии, получили возможность вернуться на работу."К концу года сформирован портфель заказов. Далее нужна государственная поддержка. Как раз тот случай, когда государственно-частное партнерство может быть эффективным. Еще раз подчеркиваю - только украинский предприниматель способен вытянуть страну из экономического кризиса!Будем поднимать этот вопрос на всех уровнях", - подчеркнула Светличная.