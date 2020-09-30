Женщина начала рожать во время транспортировки в родильное отделение больницы.

Как рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, вызов о том, что у жительницы Балкалейского района начались роды, медики получили 29 сентября в 3:35."Во время транспортировки у беременной начался второй период родов. Автомобиль сразу остановили, а бригада ЭМП начала оказывать акушерскую помощь. Благодаря слаженной работе и скоординированным действиям бригады, 28-летняя девушка родила мальчика, весом 3200 грамм и с ростом 52 см.После оказания акушерской помощи, роженицу вместе с новорожденным госпитализировали в лечебное учреждение.", - рассказали в Центре медицинской помощи