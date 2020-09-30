Мемориальная доска погибшему в зоне АТО воину Дмитрию Арциленко была открыта 29 сентября на фасаде здания школы №70.

Как сообщает пресс-служба Харьковского городского совета, в мероприятии приняли участие семья погибшего, представители Администрации Индустриального района, ветераны АТО, а также учащиеся школы и жители района.Майор Вооруженных Сил Украины Дмитрий Юрьевич Арциленко родился 11 марта 1988 года в семье военнослужащего.В 2004 году окончил школу и поступил в Харьковский университет Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба, который закончил с отличием, овладев профессией летчика-штурмана.После окончания университета был направлен в 11-й отдельный полк армейской авиации города Херсона, в составе которого участвовал в миротворческих миссиях на Африканском континенте и боевых действиях в зоне АТО.7 августа 2014 года в районе высоты Саур-Могила, что в Донецкой области, боевики обстреляли санитарный вертолет Ми-8, вторым пилотом которого был Дмитрий. 12 августа от полученных ранений он скончался в больнице.31 октября 2014 года за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, Дмитрий Арциленко был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени (посмертно).