Женщина скрывалась в Хмельницкой области и хотела покинуть страну.

Как рассказали в пресс-службе областного главка, 6 сентября в городе Купянске, во время спора о разделе имущества 44-летняя подозреваемая нанесла удары ножом в живот 45-летнему гражданину, повлекшее для него тяжелые последствия."За жизнь мужчины долгое время боролись врачи и благодаря невероятным усилиям смогли спасти его от смерти. Сразу после совершения преступления жительница Купянска покинула город и уехала из Харьковской области. Однако благодаря оперативным действиям сотрудников харьковской полиции местонахождение злоумышленницы было установлено. 29 сентября ее задержали в Хмельницком", - сообщили в ГУНП.30 сентября полицейские этапировали женщину в Купянск и поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время местный суд будет рассматривать ходатайство об аресте задержанной.