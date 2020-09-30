Парня нашли гуляющим на Мемориальном комплексе "Высота Маршала Конева".

29 сентября в 20:50 в полицию обратилась 39-летняя жительница Солоницевки. Женщина сообщила, что ее 12-летний сын ушел от бабушки, которая живет рядом, и исчез.На поиски пропавшего подростка полицейские задействовали личный состав территориального отдела полиции и спустя несколько часов разыскали ребенка."Парень гулял на мемориальном комплексе "Высота Маршала И. С. Конева". Его вернули домой. Никаких противоправных действий с 12-летним школьником не произошло. С подростком работники полиции провели профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем", - рассказали в пресс-службе областного главка.