Украина призывает Азербайджан и Армению урегулировать конфликт вокруг Нагорного Карабаха с соблюдением принципа территориальной целостности, заявил 30 сентября глава МИД Дмитрий Кулеба.

- По нашему мнению, сейчас на Кавказе главное - это не разжигать дополнительно и без того очень высокие эмоции... Нынешняя ситуация свидетельствует, что замороженные конфликты - никакие не замороженные и могут в любое время взорваться, - сказал Кулеба.По его словам, важным является поддержка территориальной целостности стран.- Мы поддерживали и поддерживаем территориальную целостность Азербайджана, как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в рамках международно признанных границах, и этот принцип остается для нас абсолютно неизменным, - добавил Кулеба.Министр поручил посольствам Украины в Азербайджане и Армении оказывать всяческие содействия гражданам Украины, которые находиться в этих странах.