В государственном учреждении «Харьковская исправительная колония (№43)» в системе профессиональной подготовки проведены занятия с поварским составом работников столовой из числа осужденных учреждения.

На занятии рассматривались вопросы совершенствования технологических процессов, связанных с приготовлением различных блюд, материально-технической базы и техники безопасности на рабочих местах, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.– Качество приготовления пищи для осужденных в учреждении является одной из приоритетных задач для администрации учреждения, – отметил начальник Харьковской исправительной колонии (№43) Дмитрий Фендриков. – Приготовленная пища каждый раз проверяется представителями администрации и соответствует требованиям нормативных документов по обеспечению осужденных качественным питанием.