Каждая мама, которая озаботилась поиском няни для своего малыша, задается вопросом: где же искать человека, которому можно доверить любимое чадо?Объявления в газетах и на интернет-сайтах по поиску работы. Родители просматривают резюме потенциальных нянь или сами размещают вакансию.
Плюсы: не придется платить за поиск кандидата; можно найти няню за сравнительно небольшую плату.
Минусы: самостоятельный поиск няни – занятие, требующее сил и времени. Придется перечитать огромное количество объявлений, совершить множество звонков и провести уйму встреч в поисках подходящего человека. К тому же встречи, как правило, нужно проводить дома. То есть к вам будут приходить посторонние людей, большинство из которых не смогут предоставить медицинскую книжку и другие необходимые документы. Велик риск впустить в дом мошенников, ведь самостоятельно проверить информацию о кандидате очень сложно. Кроме того, принимая на работу человека, готового работать за сравнительно небольшую плату, вы рискуете однажды остаться без няни, если ей предложат более высокий уровень заработка.
Рекомендации знакомых. Плюсы: отсутствие платы за поиск няни; возможность узнать максимум информации о поведении и привычках кандидата; относительная уверенность в сохранности имущества и хорошем отношении к ребенку; няня уже испытана в работе и гарантированно имеет опыт.
Минусы: поскольку человек – «знакомый знакомых», то требовать у него документы (медицинскую книжку, паспорт, диплом) кажется не совсем удобным. Тем не менее это очень важный момент. Есть риск обсуждения вне дома жизненного уклада вашей семьи. В каждой семье – свои правила и требования, но не всегда человек, который идеально подошел знакомым, будет соответствовать вашим представлениям о хорошей няне.
Специализированные агентства по подбору домашнего персонала. Плюсы: поиск значительно сокращается по времени; няня будет иметь полный пакет необходимых документов, включая рекомендации от предыдущих семей; вам могут предложить нескольких претендентов, подходящих под ваши требования; некоторые агентства предоставляют услуги психолога, который проверит психологическую совместимость будущей няни с ребенком, а также с другими членами семьи. К тому же, как правило, у няни, найденной через агентство, есть испытательный срок. Если после его окончания родители решают, что им не подходит этот человек, агентство бесплатно предоставляет замену. С кандидатом, предоставленным агентством, подписывается трудовое соглашение.
Минусы: услуги агентства – платные. Обычно размер оплаты равен одному месячному окладу няни; не все агентства в точности выполняют условия договора; подлинность документов агентство не устанавливает – только лишь проверяет их наличие; агентство не может гарантировать порядочность и надежность кандидата.