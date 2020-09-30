Каждая мама, которая озаботилась поиском няни для своего малыша, задается вопросом: где же искать человека, которому можно доверить любимое чадо?

Родители просматривают резюме потенциальных нянь или сами размещают вакансию.Плюсы: не придется платить за поиск кандидата; можно найти няню за сравнительно небольшую плату.Минусы: самостоятельный поиск няни – занятие, требующее сил и времени. Придется перечитать огромное количество объявлений, совершить множество звонков и провести уйму встреч в поисках подходящего человека. К тому же встречи, как правило, нужно проводить дома. То есть к вам будут приходить посторонние людей, большинство из которых не смогут предоставить медицинскую книжку и другие необходимые документы. Велик риск впустить в дом мошенников, ведь самостоятельно проверить информацию о кандидате очень сложно. Кроме того, принимая на работу человека, готового работать за сравнительно небольшую плату, вы рискуете однажды остаться без няни, если ей предложат более высокий уровень заработка.Плюсы: отсутствие платы за поиск няни; возможность узнать максимум информации о поведении и привычках кандидата; относительная уверенность в сохранности имущества и хорошем отношении к ребенку; няня уже испытана в работе и гарантированно имеет опыт.Минусы: поскольку человек – «знакомый знакомых», то требовать у него документы (медицинскую книжку, паспорт, диплом) кажется не совсем удобным. Тем не менее это очень важный момент. Есть риск обсуждения вне дома жизненного уклада вашей семьи. В каждой семье – свои правила и требования, но не всегда человек, который идеально подошел знакомым, будет соответствовать вашим представлениям о хорошей няне.Плюсы: поиск значительно сокращается по времени; няня будет иметь полный пакет необходимых документов, включая рекомендации от предыдущих семей; вам могут предложить нескольких претендентов, подходящих под ваши требования; некоторые агентства предоставляют услуги психолога, который проверит психологическую совместимость будущей няни с ребенком, а также с другими членами семьи. К тому же, как правило, у няни, найденной через агентство, есть испытательный срок. Если после его окончания родители решают, что им не подходит этот человек, агентство бесплатно предоставляет замену. С кандидатом, предоставленным агентством, подписывается трудовое соглашение.Минусы: услуги агентства – платные. Обычно размер оплаты равен одному месячному окладу няни; не все агентства в точности выполняют условия договора; подлинность документов агентство не устанавливает – только лишь проверяет их наличие; агентство не может гарантировать порядочность и надежность кандидата.