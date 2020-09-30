Читайте также БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Лента новостей Где искать Мэри Поппинс 13:10 В ГБР опровергли слова председателя Харьковской облгосадминистрации об отказе двигателя самолета АН-26 13:07 В Харькове приступили к реализации международного проекта 12:30 В МИД Украины сделали заявление по Нагорному Карабаху 12:12 Харьковские правоохранители за несколько часов разыскали пропавшего подростка 11:38 Полицейские задержали подозреваемую в покушении на убийство жительницу Харьковской области 11:32 В харьковской школе установили мемориальную доску в честь погибшего героя АТО 11:06