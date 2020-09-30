На территории НТУ "Харьковский политехнический институт" на студентку упала ветка.

ЧП произошло на территории ХПИ около 11.00. Девушка потеряла сознание, прохожие начали оказывать ей первую помощь, затем вызвали "скорую". Соответствующие видео очевидцы опубликовали в соцсетях.Пострадала студентка первого курса. Об этом сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.— Ее отвезли в больницу скорой помощи с ушибом мягких тканей лба. В удовлетворительном состоянии, я не думаю, что ее госпитализируют. Сегодня это был единственный случай, — пояснил Забашта.Синоптики предупреждали о ветреной погоде с порывами до 15-20 м/с.