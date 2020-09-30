Ранее Алексей Кучер публично заявил о том, что по его информации в потерпевшем крушение самолете отказал один из двигателей.

Как сообщают журналисты УНІАН , начальник Главного следственного управления Государственного бюро расследований Максим Борчаковский назвал слова об отказе двигателя в АН-26 несоответствующими действительности. По его информации, у самолета отказал только один из датчиков.При этом он добавил, что обломки самолета в качестве вещественных доказательств арестованы судом, продолжается расшифровка «черных ящиков», а для снятия инсинуаций следствие может опубликовать переговоры пилотов.