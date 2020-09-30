Мошенники часто стремятся получить доступ к финансовым телефонам украинцев, чтобы завладеть их деньгами. В Национальном банке дали советы, как не стать жертвой мошенников.

Номер телефона, который используется для входа в интернет-банкинг или для идентификации при обращении в банк, называется финансовым, поясняют в НБУ.Он привязан к банковскому счету физлица. На этот номер поступают коды подтверждения операций, пароли от банков, информация о балансе средств на счетах.Как же мошенники получают доступ к финансовому телефону? Клиенты банков часто сообщают свой финансовый номер телефона друзьям, знакомым и даже незнакомым людям, оставляют в анкетах при опросах на различных сайтах и т.д.Мошенники часто охотятся за финансовым телефоном, чтобы похитить деньги со счетов, потратить их в обычном магазине или на интернет-сайте или же взять онлайн-кредит на чужое имя.Без ведома обладателя сим-карты мошенники перевыпускают ее как потерянную, после чего получают доступ к счетам. Необходимо с предосторожностью относиться к звонкам незнакомцев и к неожиданному пополнению мобильного счета, предупреждают в Нацбанке.Чтобы защитить финансовый номер, рекомендуется:– привязать свою симку к паспорту или перейти на контрактные отношения с мобильным оператором;– не разглашать свой финансовый номер телефона;– отключить услугу удаленной замены сим-карты у своего мобильного оператора;– установить пин-код на сим-карту со сложным восьмизначным паролем, а также установить пароль блокировки телефона;– зарегистрироваться в онлайн-кабинете мобильного оператора.В случае сомнений в той или иной ситуации можно обратиться на горячую линию Национального банка по телефону: