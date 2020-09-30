По состоянию на 30 сентября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 14 563 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 18 681 случай заболевания COVID-19, 13 755 человек находятся под медицинским наблюдением, 4 570 пациентов выздоровели, 356 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 30 сентября в Украине зафиксировано 4 027 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 208 959 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 4 129 человек умерли, 92 360 – выздоровели.