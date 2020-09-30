Учебные заведения могут формировать график учебного процесса самостоятельно, в том числе и принимать решение о начале каникул – в зависимости от того, в какую эпидемиологическую зону попадет населенный пункт.

По словам и.о. министра образования Сергея Шкарлета, в компетенции учебных заведений – формирование графика образовательного процесса. В зависимости от того, в какую зону – зеленую, желтую, оранжевую или красную – попадает учебное заведение.– Руководитель учреждения по договоренности с управлением и учредителем может согласовать график образовательного процесса, где могут быть каникулы, различные формы организации учебы, смешанное обучение, – говорит глава МОН.В министерстве объяснили, что руководитель учреждения общего среднего образования вправе определять режим работы заведения в рамках смешанных форм обучения. Педагогический совет школы может определять структуру и продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, занятий и отдыха между ними.