В пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области таможенники остановили нарушителя, который пытался пронести через границу 200 таблеток "Феназепама", сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни.

Мужчина направлялся пешком с территории России в Украину и во время устного декларирования заявил, что не имеет товаров, перемещение которых ограничено или запрещено.Однако при осмотре дорожной сумки гражданина, в боковом отделении таможенники обнаружили четыре упаковки психотропных таблеток. Такие действия имеют признаки нарушения таможенных правил по ст. 472 ТКУ, говорят в пресс-службе таможни.