Картофель может приносить здоровью много пользы, если есть его правильно, – поэтому специалисты делятся самыми здоровыми способами его приготовления и потребления.Картофель богат пищевыми волокнами, калием, витамином С, «нервными» витаминами группы В – этот набор делает его одним из самых полезных доступных, недорогих продуктов питания. Эксперты рассказали о наиболее здоровых способах есть картофель, позволяющих организму получать максимальное количество его ценных для здоровья компонентов без риска набрать лишний вес.
Запеченный картофель. Запекание картофеля с кожурой не добавит лишнего жира – вместо этого вы получите больше пищевых волокон, витамина С, калия.
Картофель нужно нарезать дольками, выложить на противень, сбрызнуть оливковым маслом, обдать приправами – измельченным чесноком, перцем, солью, петрушкой и другими. Выпекать 30-35 минут.
Жареный картофель. Жареная картошка не всегда нуждается во фритюре, есть более здоровые способы приготовить ее.
Нарежьте несколько картофелин, бросьте их в оливковое масло, добавив соль, перец, розмарин. Подержав, выложите на противень, запекайте в духовке 30-40 минут.
Картофельное пюре. Еще один здоровый способ есть картофель – употреблять как пюре без добавления майонеза, сливок, сыра и других насыщенных жиром ингредиентов.
Необходимо отварить картофель с несколькими зубчиками чеснока, затем слить воду, растереть картофель и чеснок с солью, черным перцем, оливковым маслом, мелко нарезанным зеленым луком.
Картофельный салат. Один из полезных гарниров – прост и насыщен питательными веществами. Главное, не добавлять майонеза, других калорийных соусов.
Картофель следует отварить до готовности, добавив соль, – готовый продукт нарезать, дополнить нарезанным же сельдереем, луком, вареными яйцами, огурцом, сладким перцем, специями, оливковым маслом.
Картофельный суп. В прохладный день чашка теплого картофельного супа является прекрасным некалорийным согревающим средством. Специалисты рекомендуют есть здоровые варианты этого блюда – без добавления сливок, сыра, на курином или овощным бульоне.
Нужно отварить картофель, лук, сельдерей, перец до неполной готовности, порезать кубиками и добавить в бульон, размешанный с некоторым количеством кукурузного крахмала. Довести до полного приготовления, приправить специями.
Кожура картофеля. Она тоже может быть гарниром, причем с точки зрения здорового питания содержит больше полезных веществ, чем картофельная масса, которую обычно все едят. Например, кожура содержит почти больше клетчатки и витамина С, чем размятая в пюре мякоть.
Чтобы приготовить из нее вкусное блюдо, следует тщательно вымыть и очистить клубни, разрезать пополам и вынуть из половинок сердцевину. На противень нанести оливковое масло, выложить «чашки» картофельной кожуры, добавить в них измельченные травы, овощи, соль, перец. Выпекать до образования корочки.