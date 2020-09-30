Картофель может приносить здоровью много пользы, если есть его правильно, – поэтому специалисты делятся самыми здоровыми способами его приготовления и потребления.

Картофель богат пищевыми волокнами, калием, витамином С, «нервными» витаминами группы В – этот набор делает его одним из самых полезных доступных, недорогих продуктов питания. Эксперты рассказали о наиболее здоровых способах есть картофель, позволяющих организму получать максимальное количество его ценных для здоровья компонентов без риска набрать лишний вес.Запекание картофеля с кожурой не добавит лишнего жира – вместо этого вы получите больше пищевых волокон, витамина С, калия.Картофель нужно нарезать дольками, выложить на противень, сбрызнуть оливковым маслом, обдать приправами – измельченным чесноком, перцем, солью, петрушкой и другими. Выпекать 30-35 минут.Жареная картошка не всегда нуждается во фритюре, есть более здоровые способы приготовить ее.Нарежьте несколько картофелин, бросьте их в оливковое масло, добавив соль, перец, розмарин. Подержав, выложите на противень, запекайте в духовке 30-40 минут.Еще один здоровый способ есть картофель – употреблять как пюре без добавления майонеза, сливок, сыра и других насыщенных жиром ингредиентов.Необходимо отварить картофель с несколькими зубчиками чеснока, затем слить воду, растереть картофель и чеснок с солью, черным перцем, оливковым маслом, мелко нарезанным зеленым луком.Один из полезных гарниров – прост и насыщен питательными веществами. Главное, не добавлять майонеза, других калорийных соусов.Картофель следует отварить до готовности, добавив соль, – готовый продукт нарезать, дополнить нарезанным же сельдереем, луком, вареными яйцами, огурцом, сладким перцем, специями, оливковым маслом.В прохладный день чашка теплого картофельного супа является прекрасным некалорийным согревающим средством. Специалисты рекомендуют есть здоровые варианты этого блюда – без добавления сливок, сыра, на курином или овощным бульоне.Нужно отварить картофель, лук, сельдерей, перец до неполной готовности, порезать кубиками и добавить в бульон, размешанный с некоторым количеством кукурузного крахмала. Довести до полного приготовления, приправить специями.Она тоже может быть гарниром, причем с точки зрения здорового питания содержит больше полезных веществ, чем картофельная масса, которую обычно все едят. Например, кожура содержит почти больше клетчатки и витамина С, чем размятая в пюре мякоть.Чтобы приготовить из нее вкусное блюдо, следует тщательно вымыть и очистить клубни, разрезать пополам и вынуть из половинок сердцевину. На противень нанести оливковое масло, выложить «чашки» картофельной кожуры, добавить в них измельченные травы, овощи, соль, перец. Выпекать до образования корочки.