Харьков прочно засел в оранжевой зоне. Между тем количество инфицированных уже доходит до полутысячи в сутки, у больных появляются новые симптомы, число тяжелобольных пациентов растет, кислорода на всех может не хватить.

С понедельника на Харьковщине действует новое карантинное зонирование. С 28 сентября в оранжевой зоне находятся: Харьков и Люботин, а также Богодуховский, Великобурлукский и Зачепиловский районы области.К желтой зоне отнесли: города Изюм, Купянск, Лозовую, Первомайский и Чугуев, а также Балаклейский, Барвенковский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Змиевский, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Лозовский, Нововодолажский, Первомайский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы области.Ни один район не попал в красную эпидемиологическую зону.Между тем количество инфицированных в области растет и уже приближается к 500 в сутки. Причем, по словам медиков, у пациентов появляются новые симптомы. Больные, которые поступали в больницу в марте, отличаются от тех, что были в мае, а сейчас клиническая картина проявления коронавирусной инфекции снова меняется. Так, некоторое время назад больные жаловались только на слабость, температуру до 37–38 градусов. И только потом у них проявлялись симптомы двусторонней пневмонии. Пациенты также говорили о сильной боли в горле и высокой температуре до 39 градусов. А ближе к сентябрю появились больные, которые жаловались на насморк и общие признаки респираторных инфекций — першение в горле, насморк. Два-три дня у них наблюдался сухой кашель, который переходил в продуктивный кашель и удушье.Медики говорят, что со временем меняются схемы лечения коронавируса, и его качество. В частности, изменился спектр некоторых антибактериальных препаратов, по-другому стали относиться к гормонотерапии. Более уверенно чувствуют себя медики и с увеличением кислородных точек.Однако, по словам волонтера Натальи Поповой, с такими темпами инфицирования не только медперсонала, но кислорода в больницах может на всех не хватить.– Расход в областной инфекционной больнице за сутки – три тысячи литров кислорода. Мы можем долго и громко рассуждать о готовности больниц. Об уходе врачей и нехватке медикаментов. Но когда (а этот момент наступит очень быстро) не будет хватать ресурсов для доставки кислорода у поставщиков, чтобы своевременно заправить бочки сразу в нескольких больницах, тогда от врачей будет мало что зависеть, – говорит волонтер.Врач-анестезиолог Владимир Корсунов подтверждает: «С такими темпами и рекордами может случиться, что кислород получат не все».По его мнению, Харькову вообще необходим локдаун.– Однако нынешняя власть сделала новый порог таким, что скорее люди начнут гибнуть вокруг больниц, чем мы получим красную зону, – отмечает врач.Медики настоятельно советуют харьковчанам соблюдать карантинные меры – носить маски, избегать массовых мероприятий, соблюдать дистанцию, мыть руки и укреплять иммунитет.за сутки с 27 по 28 сентября в Харьковской области зафиксировано 339 новых случаев заболевания коронавирусом. По этому показателю наш регион снова оказался на первой строчке всеукраинского антирейтинга. По данным, опубликованным в системе мониторинга СНБО Украины, двое больных за сутки умерли, выздоровевших не зарегистрировано, продолжают болеть 13 045 человек.Всего в регионе с начала пандемии выявлено 17 703 случая заболевания Covid-19, из них 333 – с летальным исходом, выздоровевших – 4 325.