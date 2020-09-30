Харьков прочно засел в оранжевой зоне. Между тем количество инфицированных уже доходит до полутысячи в сутки, у больных появляются новые симптомы, число тяжелобольных пациентов растет, кислорода на всех может не хватить.С понедельника на Харьковщине действует новое карантинное зонирование. С 28 сентября в оранжевой зоне находятся: Харьков и Люботин, а также Богодуховский, Великобурлукский и Зачепиловский районы области.
К желтой зоне отнесли: города Изюм, Купянск, Лозовую, Первомайский и Чугуев, а также Балаклейский, Барвенковский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Змиевский, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Лозовский, Нововодолажский, Первомайский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы области.
Ни один район не попал в красную эпидемиологическую зону.
Между тем количество инфицированных в области растет и уже приближается к 500 в сутки. Причем, по словам медиков, у пациентов появляются новые симптомы. Больные, которые поступали в больницу в марте, отличаются от тех, что были в мае, а сейчас клиническая картина проявления коронавирусной инфекции снова меняется. Так, некоторое время назад больные жаловались только на слабость, температуру до 37–38 градусов. И только потом у них проявлялись симптомы двусторонней пневмонии. Пациенты также говорили о сильной боли в горле и высокой температуре до 39 градусов. А ближе к сентябрю появились больные, которые жаловались на насморк и общие признаки респираторных инфекций — першение в горле, насморк. Два-три дня у них наблюдался сухой кашель, который переходил в продуктивный кашель и удушье.
Медики говорят, что со временем меняются схемы лечения коронавируса, и его качество. В частности, изменился спектр некоторых антибактериальных препаратов, по-другому стали относиться к гормонотерапии. Более уверенно чувствуют себя медики и с увеличением кислородных точек.
Однако, по словам волонтера Натальи Поповой, с такими темпами инфицирования не только медперсонала, но кислорода в больницах может на всех не хватить.
– Расход в областной инфекционной больнице за сутки – три тысячи литров кислорода. Мы можем долго и громко рассуждать о готовности больниц. Об уходе врачей и нехватке медикаментов. Но когда (а этот момент наступит очень быстро) не будет хватать ресурсов для доставки кислорода у поставщиков, чтобы своевременно заправить бочки сразу в нескольких больницах, тогда от врачей будет мало что зависеть, – говорит волонтер.
Врач-анестезиолог Владимир Корсунов подтверждает: «С такими темпами и рекордами может случиться, что кислород получат не все».
По его мнению, Харькову вообще необходим локдаун.
– Однако нынешняя власть сделала новый порог таким, что скорее люди начнут гибнуть вокруг больниц, чем мы получим красную зону, – отмечает врач.
Медики настоятельно советуют харьковчанам соблюдать карантинные меры – носить маски, избегать массовых мероприятий, соблюдать дистанцию, мыть руки и укреплять иммунитет.
Для справки: за сутки с 27 по 28 сентября в Харьковской области зафиксировано 339 новых случаев заболевания коронавирусом. По этому показателю наш регион снова оказался на первой строчке всеукраинского антирейтинга. По данным, опубликованным в системе мониторинга СНБО Украины, двое больных за сутки умерли, выздоровевших не зарегистрировано, продолжают болеть 13 045 человек.
Всего в регионе с начала пандемии выявлено 17 703 случая заболевания Covid-19, из них 333 – с летальным исходом, выздоровевших – 4 325.