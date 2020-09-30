Бюджет Пенсионного фонда разбалансирован, а дальнейшее ухудшение финансового состояния ПФ может привести к возникновению проблем с выплатой пенсий.

– Учитывая сохранение негативных тенденций по наращиванию задолженности Пенсионного фонда Украины перед единым казначейским счетом за полученные ссуды, у казначейства отсутствуют законодательные основания предоставлять фонду займы в конце бюджетного периода, в связи с чем могут возникнуть риски, связанные с выплатой пенсий, – говорят в комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики.Основные проблемы в деятельности Пенсионного фонда в том, что его бюджет остается дефицитным. В 2021 году расходы госбюджета на финансирование выплаты пенсий и покрытие дефицита ПФ составят 203,8 млрд грн. Между тем задолженность по уплате единого социального взноса по состоянию на 1 сентября 2020 года составила 20,5 млрд грн.Кроме того, постоянно дотируя Пенсионный фонд, государство до сих пор не имеет эффективного механизма контроля за деятельностью и стратегией развития ПФ (согласно статье 60 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", высшим органом управления Пенсионного фонда является правление, в состав которого входят по пять представителей от государства, застрахованных лиц и работодателей).23 сентября в профильном комитете парламента состоялось совещание по вопросам деятельности Пенсионного фонда, входе которого были озвучены не очень оптимистичные данные. Доходы Пенсионного фонда за январь – август 2020 года составили 299,6 млрд грн, в том числе 121,9 млрд грн – средства госбюджета, а 177,7 млрд грн – собственные средства ПФ, полученные в виде поступлений от уплаты единого социального взноса. Общие расходы ПФ на пенсионные и другие выплаты за этот период составили 315,6 млрд грн.Для справки: по состоянию на 11 сентября количество пенсионеров в Украине составляет 11 241 834 человека. Сейчас проводится масштабный перевод бумажных пенсионных дел в электронную форму.