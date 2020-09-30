Экоинспекция подала иск в суд с требованием приостановить работу харьковского коксового завода, который своими выбросами травит горожан, а также взыскать с него более трех с половиной миллионов гривен убытка, который предприятие нанесло окружающей среде.

По оценкам Госэкоинспекции, выбросы коксового завода «Новомет»» нанесли экологический ущерб на сумму 3,689 миллиона гривен.Кстати, попасть на предприятие с проверкой экологам удалось не с первой попытки. По словам и.о. главы ГЭИ в Харьковской области Инессы Сосиной, в феврале сотрудники экоинспекции пытались провести на предприятии плановую проверку, однако их туда не пустили. Это удалось сделать только после акций протеста харьковчан и резонанса в прессе – вот тогда-то специалисты в очередной раз зафиксировали ряд нарушений.– Во время проверки было установлено отсутствие разрешения на выбросы загрязняющих веществ. Также инспекция зафиксировала факт выбросов загрязняющих веществ от деятельности коксовых батарей из четырех источников, – сообщила Инесса Сосина.Речь идет лишь о четырех источниках выбросов в атмосферу, поскольку другие во время проверки не работали. По словам главы ГЭИ Андрея Малеваного, если будут выявлены дополнительные нарушения по другим источникам выбросов или, например, по направлению отходов или сбрасыванию обратных вод, сумма может увеличиться, отметилЭкоинспекция подала иск в Харьковский окружной суд с требованием приостановить работу завода и взыскать сумму ущерба.– В рамках уголовного производства закрыть предприятие нельзя, это возможно только после решения суда, – уточнили в Харьковской областной прокуратуре.Следователи обработали документы, изъятые с предприятия, и сейчас опрашивают жителей домов, расположенных около завода. Руководитель Харьковской местной прокуратуры №2 Эдуард Новиков говорит, что обычно экспертиза длится до 90 дней, но может быть завершена и раньше.Кстати, штрафные санкции за недопуск инспекторов на предприятия будут увеличены – это заложено в законопроекте №3091.По мнению Андрея Малеваного, ситуация с экологическим загрязнением, которая наблюдается на коксовом заводе «Новомет»» и других предприятиях Украины, может быть улучшена за счет ужесточения штрафных санкций, в частности, за недопуск инспекторов Госэкоинспекции с проверками. По его словам, изменения, заложенные в законопроекте №3091, который находится на рассмотрении Верховной Рады, предполагают проведение инспекции в том числе в выходные и по ночам.